United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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11.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Rentals-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Wer vor Jahren in United Rentals-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Rentals-Aktie via Börse NYSE ausgeführt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 488.20 USD. Wenn man vor 3 Jahren 100 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.205 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 10.08.2026 233.00 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’137.52 USD belief. Damit hätte sich die Investition um 133.00 Prozent vermehrt.
Alle United Rentals-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 72.42 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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