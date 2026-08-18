United Rentals Aktie 835129 / US9113631090
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18.08.2026 16:02:29
S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 5 Jahren abgeworfen
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in United Rentals-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das United Rentals-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Papier bei 340.16 USD. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die United Rentals-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 2.940 Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 17.08.2026 3’424.33 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 1’164.82 USD belief. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 242.43 Prozent angezogen.
Jüngst verzeichnete United Rentals eine Marktkapitalisierung von 71.88 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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