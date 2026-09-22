S&P 500-Wert United Rentals-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Rentals von vor 10 Jahren abgeworfen

Am 22.09.2016 wurde die United Rentals-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs des United Rentals-Papiers betrug an diesem Tag 75.39 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 100 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 1.326 United Rentals-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 21.09.2026 auf 1’029.92 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’366.12 USD wert. Damit wäre die Investition um 1’266.12 Prozent gestiegen.

United Rentals wurde am Markt mit 63.08 Mrd. USD bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch