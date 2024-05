S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: Über diese Dividendenzahlung können sich United Parcel Service-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von S&P 500-Wert United Parcel Service am 02.05.2024 wurde beschlossen, für das Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 6.48 USD auszuschütten. Damit wurde die United Parcel Service-Ausschüttung im Vergleich zum Vorjahr um 6.58 Prozent erhöht. Alles in allem schüttet United Parcel Service 5.37 Mrd. USD an Aktionäre aus. Damit wurde die United Parcel Service-Gesamtvergütung im Vorjahresvergleich um 5.04 Prozent erhöht.

Dividendenrendite im Blick

Zum NYSE-Schluss notierte der United Parcel Service-Anteilsschein am Tag der Hauptversammlung bei 147.22 USD. Für das Jahr 2023 beträgt die Dividendenrendite der United Parcel Service-Aktie 4.12 Prozent. Die Dividendenrendite zog damit im Vorjahresvergleich an, denn damals betrug sie noch 3.50 Prozent.

Reale Rendite vs. Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren ist der Aktienkurs von United Parcel Service via NYSE 38.04 Prozent gestiegen. Werden Rendite und Dividende gemeinsam betrachtet, hat die tatsächliche Rendite mit 52.29 Prozent stärker zugelegt als der United Parcel Service-Kurs.

Dividendenaussichten von Dividenden-Titel United Parcel Service

Für 2024 erwarten Analysten von FactSet eine Erhöhung der Dividende auf 6.54 USD. Die Dividendenrendite würde demnach laut FactSet-Schätzungen auf 4.44 Prozent anziehen.

United Parcel Service-Basisinformationen

Die Dividenden-Aktie United Parcel Service gehört dem S&P 500 an und ist an der Börse aktuell 124.836 Mrd. USD wert. Dividenden-Aktie United Parcel Service weist aktuell ein KGV von 20.16 auf. Der Umsatz von United Parcel Service belief sich in 2023 auf 90.745 Mrd. USD. Der Gewinn je Aktie summierte sich derweil auf 7.81 USD.

