S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

United Parcel Service-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie betrug an diesem Tag 197.34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 50.674 United Parcel Service-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Parcel Service-Papiers auf 103.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’219.93 USD wert. Mit einer Performance von -47.80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.

United Parcel Service war somit zuletzt am Markt 87.48 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch