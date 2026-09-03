United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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|Lohnende United Parcel Service-Investition?
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine United Parcel Service-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das wäre der Fehlbetrag eines frühen United Parcel Service-Einstiegs gewesen.
United Parcel Service-Anteile wurden heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie betrug an diesem Tag 197.34 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 50.674 United Parcel Service-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des United Parcel Service-Papiers auf 103.01 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 5’219.93 USD wert. Mit einer Performance von -47.80 Prozent hätte sich das Investment somit negativ entwickelt.
United Parcel Service war somit zuletzt am Markt 87.48 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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