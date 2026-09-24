S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet

Am 24.09.2023 wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 153.78 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das United Parcel Service-Papier investiert hätte, befänden sich nun 65.028 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’230.98 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 23.09.2026 auf 95.82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.69 Prozent verringert.

Alle United Parcel Service-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81.49 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch