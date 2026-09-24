United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
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24.09.2026 16:02:18
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in United Parcel Service-Aktien gewesen.
Am 24.09.2023 wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 153.78 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das United Parcel Service-Papier investiert hätte, befänden sich nun 65.028 Aktien in seinem Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 6’230.98 USD, da sich der Wert eines United Parcel Service-Anteils am 23.09.2026 auf 95.82 USD belief. Damit hatte sich der Wert der Investition um 37.69 Prozent verringert.
Alle United Parcel Service-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 81.49 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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finpension auf Wachstumskurs: Banklizenz, Hypotheken & KI – Beat Bühlmann im BX Morningcall
finpension wächst weiter und plant bereits den nächsten Entwicklungsschritt: Aus dem ursprünglich stark auf Vorsorge ausgerichteten Anbieter soll langfristig ein umfassender digitaler Finanzdienstleister werden. Eine angestrebte Banklizenz sowie Sparkonten und Hypotheken sollen dabei das Angebot erweitern.
Im Gespräch mit David Kunz und François Bloch erklärt Beat Bühlmann, Verwaltungsratspräsident von finpension, wie das Unternehmen weiterwachsen will und welche Rolle Technologie dabei spielt. Künstliche Intelligenz verändert bereits die Kundensuche, Softwareentwicklung und interne Prozesse – gleichzeitig bleibt die persönliche Beratung ein Thema.
Ausserdem geht es um ETF-Sparpläne, Vorsorge und Pensionskassen, die langfristigen Pläne von finpension und die Frage, warum der Wettbewerbsdruck auf traditionelle Schweizer Banken weiter zunehmen könnte.
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
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