S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet

Am 27.08.2023 wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 168.87 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die United Parcel Service-Aktie investierten, hätten nun 5.922 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie auf 105.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 625.63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 37.44 Prozent.

Der Börsenwert von United Parcel Service belief sich jüngst auf 89.45 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch