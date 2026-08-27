United Parcel Service Aktie 1016553 / US9113121068
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|United Parcel Service-Performance
|
27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert United Parcel Service-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Parcel Service von vor 3 Jahren gekostet
Investoren, die vor Jahren in United Parcel Service-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Am 27.08.2023 wurden United Parcel Service-Anteile via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das United Parcel Service-Papier bei 168.87 USD. Investoren, die vor 3 Jahren 1’000 USD in die United Parcel Service-Aktie investierten, hätten nun 5.922 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der United Parcel Service-Aktie auf 105.65 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 625.63 USD wert. Das entspricht einem Schwund von 37.44 Prozent.
Der Börsenwert von United Parcel Service belief sich jüngst auf 89.45 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!