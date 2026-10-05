United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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05.10.2026 16:02:15
S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel hätte eine Investition in United Airlines von vor einem Jahr abgeworfen
Bei einem frühen United Airlines-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.
Vor 1 Jahr wurden United Airlines-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Aktie bei 95.33 USD. Bei einem United Airlines-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 10.490 United Airlines-Aktien in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 02.10.2026 1’180.22 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 112.51 USD belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 18.02 Prozent zugenommen.
Der Börsenwert von United Airlines belief sich jüngst auf 36.55 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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