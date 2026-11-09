S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in United Airlines von vor 3 Jahren abgeworfen

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der United Airlines-Aktie via Börse NAS ausgeführt. Diesen Handelstag beendete das United Airlines-Papier bei 37.32 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.680 United Airlines-Aktien im Portfolio. Da sich der Wert eines Papiers am 06.11.2026 auf 112.74 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 302.09 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 202.09 Prozent zugenommen.

Alle United Airlines-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 36.72 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch