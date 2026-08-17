United Airlines Holdings Aktie 11810912 / US9100471096
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17.08.2026 16:02:17
S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein United Airlines-Investment von vor 3 Jahren eingefahren
Vor Jahren United Airlines-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.
Die United Airlines-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das United Airlines-Papier bei 49.53 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2.019 United Airlines-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen United Airlines-Anteile wären am 14.08.2026 253.06 USD wert, da der Schlussstand 125.34 USD betrug. Daraus ergibt sich eine Performance von +153.06 Prozent.
Der United Airlines-Wert an der Börse wurde auf 40.71 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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