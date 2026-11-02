S&P 500-Wert United Airlines-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in United Airlines von vor einem Jahr eingebracht

Heute vor 1 Jahr wurde die United Airlines-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Papier bei 94.04 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in die United Airlines-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 106.338 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 30.10.2026 auf 104.24 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11’084.64 USD wert. Mit einer Performance von +10.85 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Zuletzt verbuchte United Airlines einen Börsenwert von 33.92 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch