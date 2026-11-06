S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor einem Jahr verdient

Am 06.11.2025 wurde die Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Union Pacific-Aktie an diesem Tag bei 217.99 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45.874 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Union Pacific-Aktie auf 297.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’668.06 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 13’668.06 USD, was einer positiven Performance von 36.68 Prozent entspricht.

Am Markt war Union Pacific jüngst 182.84 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch