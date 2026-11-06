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06.11.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor einem Jahr verdient
Wer vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Am 06.11.2025 wurde die Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand die Union Pacific-Aktie an diesem Tag bei 217.99 USD. Wenn ein Anleger vor 1 Jahr 10’000 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 45.874 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Union Pacific-Aktie auf 297.95 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’668.06 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 13’668.06 USD, was einer positiven Performance von 36.68 Prozent entspricht.
Am Markt war Union Pacific jüngst 182.84 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Bayer - Die Wende nimmt Gestalt an
Mit einem überraschend starken Quartal, einem florierenden Pharmageschäft und sinkenden Schulden meldet sich der Traditionskonzern nach einer jahrelangen Schwächephase eindrucksvoll zurück. Auch an der Börse läuft es wieder rund, die Aktie nimmt das Jahreshoch ins Visier.Weiterlesen!
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