S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor 5 Jahren verdient

Die Union Pacific-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 203.80 USD. Bei einer 10’000-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 49.068 Union Pacific-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 24.09.2026 gerechnet (274.07 USD), wäre die Investition nun 13’447.99 USD wert. Damit wäre die Investition 34.48 Prozent mehr wert.

Zuletzt verbuchte Union Pacific einen Börsenwert von 163.89 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch