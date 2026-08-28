S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor 5 Jahren verdient

Am 28.08.2021 wurden Union Pacific-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Union Pacific-Aktie bei 221.43 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 4.516 Union Pacific-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Union Pacific-Papiers auf 307.67 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’389.47 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 38.95 Prozent angezogen.

Union Pacific wurde jüngst mit einem Börsenwert von 184.50 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch