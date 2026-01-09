Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
Profitables Union Pacific-Investment?
|
09.01.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Union Pacific von vor 3 Jahren verdient
Vor Jahren in Union Pacific-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verdient.
Vor 3 Jahren wurde das Union Pacific-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Union Pacific-Aktie betrug an diesem Tag 211.46 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Union Pacific-Aktie investiert, befänden sich nun 4.729 Union Pacific-Anteile in seinem Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 08.01.2026 1’086.97 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 229.85 USD belief. Die Steigerung von 1’000 USD zu 1’086.97 USD entspricht einer Performance von +8.70 Prozent.
Zuletzt ergab sich für Union Pacific eine Börsenbewertung in Höhe von 133.00 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
