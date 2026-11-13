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|Rentabler Union Pacific-Einstieg?
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13.11.2026 16:01:59
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Union Pacific-Investment von vor 3 Jahren verdient
Das wäre der Verdienst eines frühen Union Pacific-Einstiegs gewesen.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209.40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.478 Union Pacific-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 145.27 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Anteils am 12.11.2026 auf 304.20 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45.27 Prozent.
Jüngst verzeichnete Union Pacific eine Marktkapitalisierung von 179.46 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Henkel - Der Umbau trägt Früchte
Starke Quartalszahlen, eine erhöhte Prognose und milliardenschwere Übernahmen sorgen für Schwung bei Henkel. Auch an der Börse läuft es rund: Die Aktie zählt 2026 zu den DAX-Outperformern und nimmt nun Kurs auf das Fünf-Jahres-Hoch.Weiterlesen!
Nachrichten zu Union Pacific Corp.
Analysen zu Union Pacific Corp.
US-Midterms: Wo gibt es Chancen abseits des KI-Booms? – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
Während KI und grosse Technologiekonzerne die Börse prägen, geraten andere Branchen aus dem Blickfeld vieler Anleger. Doch können gerade dort interessante Chancen entstehen?
In dieser Ausgabe von Wall Street Live spricht Olivia mit Tim Schäfer über die US-Midterms, die Stimmung in New York und die Reaktionen an der Börse. Ausserdem erklärt Tim, weshalb er US-Hausbauer und etablierte Lebensmittelkonzerne spannend findet – und warum er auch bei deutlichen Kursverlusten an seiner langfristigen Anlagestrategie festhält.
https://bxplus.ch/wall-street-live-mit-tim-schaefer/
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Börse aktuell - Live TickerSMI geht schwächer ins Wochenende -- DAX letztlich wenig bewegt -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schliessen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.