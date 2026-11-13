S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Union Pacific-Investment von vor 3 Jahren verdient

Heute vor 3 Jahren wurden Trades der Union Pacific-Aktie an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 209.40 USD. Bei einer 100-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.478 Union Pacific-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 145.27 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Anteils am 12.11.2026 auf 304.20 USD belief. Das entspricht einem Plus von 45.27 Prozent.

Jüngst verzeichnete Union Pacific eine Marktkapitalisierung von 179.46 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch