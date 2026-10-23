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|Lohnende Union Pacific-Investition?
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23.10.2026 16:02:22
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Union Pacific-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Union Pacific-Aktie Investoren gebracht.
Heute vor 5 Jahren wurde das Union Pacific-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Union Pacific-Papier bei 237.59 USD. Wenn man vor 5 Jahren 100 USD in die Union Pacific-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 0.421 Anteilen. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 22.10.2026 125.46 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298.09 USD belief. Mit einer Performance von +25.46 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Zuletzt ergab sich für Union Pacific eine Börsenbewertung in Höhe von 170.86 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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