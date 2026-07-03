S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Union Pacific-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug am vorangegangen Handelstag 224.72 USD. Bei einem Union Pacific-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 44.500 Union Pacific-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 12’560.07 USD, da sich der Wert eines Union Pacific-Papiers am 02.07.2026 auf 282.25 USD belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 25.60 Prozent zugenommen.

Der Marktwert von Union Pacific betrug jüngst 164.66 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch