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|Rentables Union Pacific-Investment?
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27.11.2026 16:02:21
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Union Pacific-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Union Pacific-Aktien verdienen können.
Vor 10 Jahren wurde die Union Pacific-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102.10 USD. Bei einem Union Pacific-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97.943 Union Pacific-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 29’224.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +192.24 Prozent.
Am Markt war Union Pacific jüngst 176.83 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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