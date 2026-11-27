Vor 10 Jahren wurde die Union Pacific-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 102.10 USD. Bei einem Union Pacific-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 97.943 Union Pacific-Aktien. Die gehaltenen Aktien wären am 25.11.2026 29’224.29 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 298.38 USD belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +192.24 Prozent.

Am Markt war Union Pacific jüngst 176.83 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch