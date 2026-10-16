Union Pacific Aktie 979840 / US9078181081
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16.10.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Union Pacific-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Union Pacific von vor 3 Jahren eingefahren
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Union Pacific-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 3 Jahren wurden Union Pacific-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete das Union Pacific-Papier bei 210.83 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 3 Jahren, besässe man nun 47.432 Union Pacific-Papiere. Da sich der Wert einer Aktie am 15.10.2026 auf 288.71 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 13’693.97 USD wert. Das entspricht einem Anstieg um 36.94 Prozent.
Der Börsenwert von Union Pacific belief sich zuletzt auf 170.57 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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