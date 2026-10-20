S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Under Armour von vor 5 Jahren bedeutet

Das Under Armour-Papier wurde heute vor 5 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 17.71 USD wert. Bei einem Investment von 10’000 USD in Under Armour-Papiere vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 564.653 Under Armour-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Under Armour-Papiers auf 4.63 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’614.34 USD wert. Das entspricht einer Abnahme von 73.86 Prozent.

Der Börsenwert von Under Armour belief sich jüngst auf 1.99 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch