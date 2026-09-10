Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Under Armour-Investment von vor 10 Jahren eingebracht
Wer vor Jahren in Under Armour eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 10 Jahren wurde das Under Armour-Papier wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Am Handelstag zuvor stand die Under Armour-Aktie letztlich bei 38.36 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Under Armour-Papier investiert hätte, befänden sich nun 2.607 Aktien in seinem Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (4.90 USD), wäre die Investition nun 12.77 USD wert. Das entspricht einem Minus von 87.23 Prozent.
Insgesamt war Under Armour zuletzt 2.17 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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|S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren (finanzen.ch)
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|Under Armour Buy
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|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.08.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|05.05.26
|Under Armour Buy
|UBS AG
|27.10.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|08.08.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|29.07.25
|Under Armour Buy
|UBS AG
|07.08.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.08.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.02.25
|Under Armour Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06.02.26
|Under Armour Equal Weight
|Barclays Capital
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