Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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27.08.2026 16:02:19
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Under Armour von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Under Armour-Aktien verlieren können.
Heute vor 3 Jahren wurden Under Armour-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Under Armour-Papier 7.20 USD wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 138.889 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Papiers am 26.08.2026 auf 5.15 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 715.28 USD wert. Das entspricht einer Einbusse um 28.47 Prozent.
Zuletzt verbuchte Under Armour einen Börsenwert von 2.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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