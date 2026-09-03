S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Under Armour von vor 5 Jahren verloren

Am 03.09.2021 wurden Under Armour-Anteile an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 23.15 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 431.965 Under Armour-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 5.15 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 2’224.62 USD wert. Damit wäre die Investition 77.75 Prozent weniger wert.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.12 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch