S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet

Am 13.10.2023 wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161.031 Under Armour-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 771.34 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 12.10.2026 auf 4.79 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22.87 Prozent gleich.

Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.06 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch