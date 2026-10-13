Under Armour Aktie 31965985 / US9043112062
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13.10.2026 16:02:28
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel hätte eine Investition in Under Armour von vor 3 Jahren gekostet
Vor Jahren in Under Armour-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verloren.
Am 13.10.2023 wurde die Under Armour-Aktie an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 6.21 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 161.031 Under Armour-Anteilen. Das Investment hätte nun einen Wert von 771.34 USD, da sich der Wert eines Under Armour-Papiers am 12.10.2026 auf 4.79 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 22.87 Prozent gleich.
Under Armour wurde jüngst mit einem Börsenwert von 2.06 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu Under Armour Inc When Issued
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