Under Armour Aktie 2263631 / US9043111072
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17.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht
Bei einem frühen Investment in Under Armour-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.
Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Anteile betrug an diesem Tag 4.86 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 205.761 Under Armour-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 5.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’028.81 USD wert. Mit einer Performance von +2.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.
Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2.13 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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