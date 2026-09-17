S&P 500-Wert Under Armour-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Under Armour von vor einem Jahr eingebracht

Die Under Armour-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der Under Armour-Anteile betrug an diesem Tag 4.86 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Under Armour-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 205.761 Under Armour-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Under Armour-Aktie auf 5.00 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’028.81 USD wert. Mit einer Performance von +2.88 Prozent hätte sich das Investment somit positiv entwickelt.

Der Under Armour-Wert an der Börse wurde auf 2.13 Mrd. USD beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch