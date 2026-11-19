|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Ulta Beauty-Anlage im Blick
|
19.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel hätte eine Investition in Ulta Beauty von vor 3 Jahren abgeworfen
So viel hätten Anleger mit einem frühen Ulta Beauty-Investment verdienen können.
Heute vor 3 Jahren wurde die Ulta Beauty-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ulta Beauty-Anteile bei 409.27 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, befänden sich nun 2.443 Ulta Beauty-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 648.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’584.55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 58.46 Prozent gleich.
Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 27.43 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Swisscom - Zu viel des Guten?
Der „Blaue Riese“ zählt 2026 zu den Top-Performern des europäischen Telekomsektors. Jetzt steht die relativ hoch bewertete Swisscom-Aktie allerdings vor einem markanten Widerstand – Trader könnten darauf spekulieren, dass der Large Cap nach unten abprallt.Weiterlesen!
Nachrichten zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
Analysen zu Ulta Beauty Inc Registered Shs
US-Aktien im Gespräch: SEI Investments, Wabtec und BNY Mellon – BX Morningcall mit François Bloch
Drei US-Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen stehen im Fokus dieser Ausgabe des BX Morning Call:
✅ SEI Investments
✅ Wabtec
✅ Bank of New York Mellon
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
|13.08.26
|Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
|07.08.26
|Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
|08.07.26
|Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSchwache Handelsstimmung weltweit: SMI startet mit Verlusten -- Abschläge zum Start auch beim DAX -- Ausverkauf an Asiens Börsen
Der heimische Leitindex nimmt zum Handelsstart am Freitag Verluste hin. Auch der deutsche Aktienmarkt steigt tiefer in den Handel ein. An den Börsen in Fernost erleben Anleger am Freitag einen schwarzen Tag.