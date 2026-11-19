Heute vor 3 Jahren wurde die Ulta Beauty-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NAS gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendeten die Ulta Beauty-Anteile bei 409.27 USD. Hätte ein Anleger 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt in die Ulta Beauty-Aktie investiert, befänden sich nun 2.443 Ulta Beauty-Anteile in seinem Depot. Da sich der letzte Schlusskurs auf 648.51 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1’584.55 USD wert. Das kommt einer Steigerung um 58.46 Prozent gleich.

Insgesamt war Ulta Beauty zuletzt 27.43 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch