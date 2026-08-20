Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Ulta Beauty-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Wer vor Jahren in Ulta Beauty-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Ulta Beauty-Papier an der Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Ulta Beauty-Aktie betrug an diesem Tag 516.69 USD. Investoren, die vor 1 Jahr 100 USD in die Ulta Beauty-Aktie investierten, hätten nun 0.194 Anteile im Besitz. Die Investition hätte nun einen Wert von 102.16 USD, da sich der Wert eines Ulta Beauty-Papiers am 19.08.2026 auf 527.85 USD belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2.16 Prozent vermehrt.
Ulta Beauty markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 22.20 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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