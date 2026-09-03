S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 5 Jahren eingebracht

Am 03.09.2021 wurden Ulta Beauty-Anteile via Börse NAS gehandelt. Diesen Tag beendete das Papier bei 382.11 USD. Bei einem Ulta Beauty-Investment von 10’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 26.170 Ulta Beauty-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 02.09.2026 gerechnet (551.74 USD), wäre das Investment nun 14’439.30 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 44.39 Prozent angezogen.

Der Börsenwert von Ulta Beauty belief sich zuletzt auf 23.37 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch