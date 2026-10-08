Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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|Profitables Ulta Beauty-Investment?
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08.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen Ulta Beauty-Investment gewesen.
Das Ulta Beauty-Papier wurde heute vor 10 Jahren via Börse NAS wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete die Ulta Beauty-Aktie bei 239.07 USD. Bei einer 1’000-USD-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 4.183 Ulta Beauty-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Ulta Beauty-Aktie auf 545.48 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 2’281.67 USD wert. Aus 1’000 USD wurden somit 2’281.67 USD, was einer positiven Performance von 128.17 Prozent entspricht.
Der Ulta Beauty-Wert an der Börse wurde auf 23.39 Mrd. USD beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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