Ulta Beauty Aktie 3257188 / US90384S3031
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10.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Ulta Beauty von vor 10 Jahren eingefahren
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Ulta Beauty-Aktien verdienen können.
Heute vor 10 Jahren wurde die Ulta Beauty-Aktie wochenend-bedingt nicht via Börse NAS gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 238.73 USD. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 USD in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 0.419 Ulta Beauty-Aktien im Portfolio. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.09.2026 gerechnet (541.86 USD), wäre die Investition nun 226.98 USD wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 126.98 Prozent gesteigert.
Der Marktwert von Ulta Beauty betrug jüngst 23.43 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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