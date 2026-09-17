S&P 500-Wert Ulta Beauty-Aktie: Hätte sich eine Anlage in Ulta Beauty vor einem Jahr inzwischen bezahlt gemacht?

Vor 1 Jahr wurde die Ulta Beauty-Aktie an der Börse NAS gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 528.80 USD wert. Wenn ein Anleger damals 1’000 USD in die Ulta Beauty-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.891 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 1’003.25 USD, da sich der Wert einer Ulta Beauty-Aktie am 16.09.2026 auf 530.52 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 0.33 Prozent vermehrt.

Ulta Beauty wurde jüngst mit einem Börsenwert von 23.29 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch