S&P 500-Wert UDR-Aktie: Wäre eine UDR-Anlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?

Vor 10 Jahren wurde das UDR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UDR-Aktie betrug an diesem Tag 33.82 USD. Bei einem UDR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29.568 UDR-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (34.12 USD), wäre die Investition nun 1’008.87 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.89 Prozent gesteigert.

UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.93 Mrd. USD gelistet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch