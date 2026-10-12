UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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12.10.2026 16:02:24
S&P 500-Wert UDR-Aktie: Wäre eine UDR-Anlage von vor 10 Jahren rentabel gewesen?
Vor Jahren UDR-Aktien gekauft: So viel hätten Investoren verdient.
Vor 10 Jahren wurde das UDR-Aktie via Börse NYSE gehandelt. Der Schlusskurs der UDR-Aktie betrug an diesem Tag 33.82 USD. Bei einem UDR-Investment von 1’000 USD zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 29.568 UDR-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 09.10.2026 gerechnet (34.12 USD), wäre die Investition nun 1’008.87 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 0.89 Prozent gesteigert.
UDR wurde jüngst mit einem Börsenwert von 10.93 Mrd. USD gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Analysen zu UDR Inc
Wo sind Aktien noch günstig? Chancen abseits des KI-Hypes – Wallstreet Live mit Tim Schäfer
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Im Gespräch mit direkt aus New York geht es um unterschätzte Branchen, abgestürzte Qualitätsaktien und die Frage, wie Anleger interessante Unternehmen finden können, wenn gerade nicht der grosse Hype dahintersteht.
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