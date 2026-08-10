UDR Aktie 2989915 / US9026531049
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10.08.2026 16:02:20
S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UDR von vor 5 Jahren angefallen
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die UDR-Aktie Anlegern gebracht.
UDR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die UDR-Aktie bei 53.75 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 18.605 UDR-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 714.60 USD, da sich der Wert einer UDR-Aktie am 07.08.2026 auf 38.41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28.54 Prozent vermindert.
Alle UDR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.33 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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