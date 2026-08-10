S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UDR von vor 5 Jahren angefallen

UDR-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die UDR-Aktie bei 53.75 USD. Bei einem 1’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 18.605 UDR-Papiere. Das Investment hätte nun einen Wert von 714.60 USD, da sich der Wert einer UDR-Aktie am 07.08.2026 auf 38.41 USD belief. Damit hätte sich das Investment um 28.54 Prozent vermindert.

Alle UDR-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 12.33 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch