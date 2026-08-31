UDR Aktie 2989915 / US9026531049
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|Lohnende UDR-Investition?
|
31.08.2026 16:02:21
S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren bedeutet
Vor Jahren in UDR-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
UDR-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 39.90 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25.063 UDR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 37.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 930.33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6.97 Prozent vermindert.
Der Börsenwert von UDR belief sich jüngst auf 11.94 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
Trading Signals: Netflix: Zurück auf dem Schirm
Der Streamingriese erlebt an der Wall Street gerade ein Comeback. Wenngleich ein steiniger Weg vor der Netflix-Aktie liegt, könnte die Aufholjagd durchaus noch weiter gehen.Weiterlesen!
Nachrichten zu UDR Inc
|
16:02
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.08.26
|S&P 500-Papier UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine UDR-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.ch)
|
17.08.26
|S&P 500-Titel UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte eine UDR-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.ch)
|
10.08.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in UDR von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
|
03.08.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte ein UDR-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.ch)
|
27.07.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor einem Jahr verloren (finanzen.ch)
|
26.07.26
|Ausblick: UDR legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
20.07.26
|S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in UDR von vor 10 Jahren verdient (finanzen.ch)
Analysen zu UDR Inc
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerZinssorgen im Blick: SMI im Minus -- DAX verbucht Verluste -- US-Börsen geben nach -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt tendiert am Montag schwächer. Der deutsche Aktienmarkt zeigt sich ebenfalls mit Verlusten. Die US-Börsen verbuchen zum Wochenstart Abgaben. Die asiatischen Börsen bewegten sich am Montag mehrheitlich nach unten.