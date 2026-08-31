S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in UDR von vor 3 Jahren bedeutet

UDR-Anteile wurden heute vor 3 Jahren an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke waren UDR-Anteile an diesem Tag 39.90 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 25.063 UDR-Aktien. Da sich der Wert eines Papiers am 28.08.2026 auf 37.12 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 930.33 USD wert. Damit hätte sich das Investment um 6.97 Prozent vermindert.

Der Börsenwert von UDR belief sich jüngst auf 11.94 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch