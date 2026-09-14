S&P 500-Wert UDR-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in UDR von vor 10 Jahren abgeworfen

Heute vor 10 Jahren wurden Trades UDR-Anteilen an der Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die UDR-Anteile bei 34.67 USD. Hätte ein Anleger 100 USD zu diesem Zeitpunkt in die UDR-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2.884 UDR-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs auf 35.12 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.30 USD wert. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 1.30 Prozent gesteigert.

Zuletzt verbuchte UDR einen Börsenwert von 11.25 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch