Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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11.09.2026 16:02:24
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Verlust hätte eine Uber-Investition von vor einem Jahr eingebracht
Vor Jahren in Uber-Aktien investiert: So viel hätten Anleger verloren.
Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Uber-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 94.68 USD. Bei einem Investment von 10’000 USD in die Uber-Aktie vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 105.619 Uber-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (72.56 USD), wäre die Investition nun 7’663.71 USD wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 23.36 Prozent verringert.
Uber markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 145.22 Mrd. USD. Am 10.05.2019 fand der erste Handelstag des Uber-Papiers an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs des Uber-Papiers bei 42.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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