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|Rentable Uber-Investition?
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20.11.2026 16:02:17
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen
So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Uber-Aktie Anlegern gebracht.
Vor 5 Jahren wurde die Uber-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 44.23 USD wert. Bei einer 100-USD-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 2.261 Uber-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 65.60 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 148.32 USD wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 48.32 Prozent angewachsen.
Uber wurde jüngst mit einem Börsenwert von 140.30 Mrd. USD gelistet. Die Erstnotiz der Uber-Aktie fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Damals wurde der erste Kurs der Uber-Aktie bei 42.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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