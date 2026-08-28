S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel hätte eine Investition in Uber von vor 5 Jahren abgeworfen

Heute vor 5 Jahren wurden Uber-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 40.69 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Uber-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 2.458 Uber-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs der Uber-Aktie auf 76.95 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 189.11 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 89.11 Prozent gesteigert.

Der Börsenwert von Uber belief sich jüngst auf 160.29 Mrd. USD. Das Uber-IPO fand am 10.05.2019 an der Börse NYSE statt. Den ersten Handelstag begann der Uber-Anteilsschein bei 42.00 USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch