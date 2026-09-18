Uber Aktie 47459333 / US90353T1007
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18.09.2026 16:02:20
S&P 500-Wert Uber-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Uber von vor 3 Jahren eingebracht
Vor Jahren in Uber eingestiegen: So viel hätten Anleger verdient.
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem Uber-Papier via Börse NYSE ausgeführt. Zum Handelsende standen die Anteile an diesem Tag bei 46.51 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in das Uber-Papier investiert hätte, hätte er nun 2.150 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 17.09.2026 152.38 USD wert, da sich der letzte Kurs auf 70.87 USD belief. Die Steigerung von 100 USD zu 152.38 USD entspricht einer Performance von +52.38 Prozent.
Uber war somit zuletzt am Markt 144.67 Mrd. USD wert. Am 10.05.2019 wurden Uber-Papiere zum ersten Mal an der Börse NYSE gehandelt. Damals wurde der erste Kurs des Uber-Papiers bei 42.00 USD festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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