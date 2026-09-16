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Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034

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Rentables Tyson Foods-Investment? 16.09.2026 16:02:23

S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyson Foods von vor einem Jahr angefallen

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Tyson Foods-Aktie Investoren gebracht.

Tyson Foods
43.05 CHF -0.64%
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Heute vor 1 Jahr wurden Trades dem Tyson Foods-Papier an der Börse NYSE ausgeführt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 54.34 USD wert. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 184.026 Tyson Foods-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 9’670.59 USD, da sich der Wert einer Tyson Foods-Aktie am 15.09.2026 auf 52.55 USD belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 3.29 Prozent verringert.

Die Marktkapitalisierung von Tyson Foods belief sich zuletzt auf 18.31 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch

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