S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurde das Tyson Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78.49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Tyson Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.274 Tyson Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyson Foods-Papiers auf 55.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.15 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 70.15 USD, was einer negativen Performance von 29.85 Prozent entspricht.

Tyson Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.06 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch