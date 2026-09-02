Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034
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02.09.2026 16:02:31
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Verlust hätte ein Tyson Foods-Investment von vor 5 Jahren eingefahren
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tyson Foods-Aktien gewesen.
Vor 5 Jahren wurde das Tyson Foods-Papier via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 78.49 USD. Bei einem Investment von 100 USD in die Tyson Foods-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 1.274 Tyson Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyson Foods-Papiers auf 55.06 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 70.15 USD wert. Aus 100 USD wurden somit 70.15 USD, was einer negativen Performance von 29.85 Prozent entspricht.
Tyson Foods markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 19.06 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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