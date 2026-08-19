Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034
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19.08.2026 16:02:26
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyson Foods von vor einem Jahr verdient
So viel hätten Anleger mit einem frühen Tyson Foods-Investment verdienen können.
Heute vor 1 Jahr wurden Tyson Foods-Anteile via Börse NYSE gehandelt. Zum Handelsende stand das Tyson Foods-Papier an diesem Tag bei 56.71 USD. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1’000 USD in den Konzern investierten, besitzen nun 17.634 Tyson Foods-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 18.08.2026 gerechnet (57.99 USD), wäre das Investment nun 1’022.57 USD wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 2.26 Prozent angezogen.
Die Marktkapitalisierung von Tyson Foods bezifferte sich zuletzt auf 20.32 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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