S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyson Foods von vor 10 Jahren verloren

Vor 10 Jahren wurde das Tyson Foods-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 75.37 USD wert. Bei einem 100-USD-Investment vor 10 Jahren, besässe man nun 1.327 Tyson Foods-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Tyson Foods-Papiers auf 56.43 USD belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 74.87 USD wert. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 25.13 Prozent abgenommen.

Insgesamt war Tyson Foods zuletzt 19.74 Mrd. USD wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch