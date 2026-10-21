S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Tyson Foods-Investment von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurden Tyson Foods-Anteile wochenend-bedingt nicht via Börse NYSE gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das Tyson Foods-Papier bei 46.29 USD. Bei einem Investment von 1’000 USD in die Tyson Foods-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 21.603 Tyson Foods-Aktien. Da sich der Wert eines Anteils am 20.10.2026 auf 55.38 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1’196.37 USD wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 19.64 Prozent vermehrt.

Zuletzt ergab sich für Tyson Foods eine Börsenbewertung in Höhe von 18.63 Mrd. USD.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch