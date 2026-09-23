Tyson Foods Aktie 979428 / US9024941034
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23.09.2026 16:02:27
S&P 500-Wert Tyson Foods-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Tyson Foods von vor 3 Jahren eingebracht
So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Tyson Foods-Aktien verdienen können.
Am 23.09.2023 wurden Tyson Foods-Anteile an der Börse NYSE wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorherigen Handelstag beendete das Tyson Foods-Papier bei 51.12 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Tyson Foods-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1.956 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 22.09.2026 auf 51.82 USD (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 101.37 USD wert. Das entspricht einem Zuwachs um 1.37 Prozent.
Tyson Foods war somit zuletzt am Markt 17.89 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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