Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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15.10.2026 16:02:25
S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr angefallen
Das wäre der Verlust bei einem frühen Tyler Technologies-Investment gewesen.
Heute vor 1 Jahr wurde das Tyler Technologies-Papier an der Börse NYSE gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Tyler Technologies-Papier bei 502.05 USD. Wenn ein Anleger damals 10’000 USD in das Tyler Technologies-Papier investiert hätte, befänden sich nun 19.918 Aktien in seinem Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 14.10.2026 auf 350.11 USD (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 6’973.61 USD wert. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 30.26 Prozent.
Tyler Technologies war somit zuletzt am Markt 14.22 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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