Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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03.09.2026 16:02:23
S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Tyler Technologies von vor 5 Jahren angefallen
Anleger, die vor Jahren in Tyler Technologies-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.
Tyler Technologies-Anteile wurden heute vor 5 Jahren via Börse NYSE gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 488.10 USD. Bei einem 10’000-USD-Investment vor 5 Jahren, besässe man nun 20.488 Tyler Technologies-Papiere. Da sich der letzte Schlusskurs der Tyler Technologies-Aktie auf 374.88 USD belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7’680.39 USD wert. Aus 10’000 USD wurden somit 7’680.39 USD, was einer negativen Performance von 23.20 Prozent entspricht.
Der Marktwert von Tyler Technologies betrug jüngst 15.44 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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