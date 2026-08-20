Tyler Technologies Aktie 804377 / US9022521051
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20.08.2026 16:02:37
S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr bedeutet
Das wäre der Verlust bei einem frühen Engagement in Tyler Technologies-Aktien gewesen.
Das Tyler Technologies-Papier wurde heute vor 1 Jahr via Börse NYSE gehandelt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 567.95 USD wert. Bei einer Investition in Höhe von 100 USD zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 0.176 Tyler Technologies-Aktien im Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 19.08.2026 gerechnet (346.88 USD), wäre die Investition nun 61.08 USD wert. Die Abnahme von 100 USD zu 61.08 USD entspricht einer negativen Performance von 38.92 Prozent.
Am Markt war Tyler Technologies jüngst 13.60 Mrd. USD wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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