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|Rentable Tyler Technologies-Anlage?
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12.11.2026 16:02:18
S&P 500-Wert Tyler Technologies-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Tyler Technologies von vor einem Jahr verloren
Wer vor Jahren in Tyler Technologies eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.
Heute vor 1 Jahr fand an der Börse NYSE Handel mit der Tyler Technologies-Aktie statt. Der Schlusskurs der Tyler Technologies-Anteile betrug an diesem Tag 466.62 USD. Wenn ein Anleger damals 100 USD in die Tyler Technologies-Aktie investiert hätte, hätte er nun 0.214 Anteile im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 91.19 USD, da sich der Wert eines Tyler Technologies-Papiers am 11.11.2026 auf 425.52 USD belief. Das kommt einer Abnahme um 8.81 Prozent gleich.
Tyler Technologies markierte jüngst einen Börsenwert in Höhe von 16.76 Mrd. USD.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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Nachrichten zu Tyler Technologies Inc.
Analysen zu Tyler Technologies Inc.
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